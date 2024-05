Innbytteren kom Rosenborg til unnsetning – overtidsdrama da LSK ble slått i toppkamp

Emilie Woldvik så ut til å ha reddet 2-2 for LSK i toppseriemøtet med RBK mandag, men to minutter på overtid dukket innbytter Rebecka Holum opp og sikret 3-2 for trønderne.