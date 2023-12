Oldervikneste i Fillan var mitt barndomshjem, gode naboer, trygg skolevei, og en mamma som var hjemme, både da jeg gikk og kom hjem fra skolen.

Gode oppvekstvilkår uten oppmerksomhetstyver. En trygg og god barndom.

Julaften var annerledes. Da ordnet mamma alt i forkant, fordi hun skulle jobbe hele julaften, og kom ikke hjem før julen ringtes inn. Litt utpå julekvelden.

Vi andre måtte passe på ribba. Ofte med hell, fordi mamma hadde forberedt og instruert pappa og oss godt.

Mamma var organist, og hadde fire forskjellige kirker å besøke, før vi kunne samles til juleaftens tradisjoner med middag, juletregang og gaveåpninger.

Jeg kan ikke huske at det var noe jeg savnet eller manglet. Men nå i mimringens tid, hvor min kjære mamma ikke feirer jul med oss i år på grunn av sykdom, så er det godt å tenke på alle de gode opplevelsene. Alt vi har delt. All den tryggheten hun har skapt for meg.

Takknemlighet og opplevelsen her og nå, er uerstattelig i øyeblikket. Jeg ønsker alle lesere en takknemlig og god julehøytid, ta vare på de gode opplevelsene, lev slik du synes det er godt, akkurat her og nå.

Varm og god julehilsen fra Elen