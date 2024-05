«Se for deg en nydelig sommerdag der noen du kjenner bli til noen du kjente». Dette starter Hans Petter Trøa Sandvik sitt Facebook-innlegg med hvor han skriver om sin frustrasjon over brua på Dyrøya.

Han fortsetter med at.. «fordi ei bru som fylkeskommunen mener koster 100 millioner å ordne ikke bli prioritert. På bakgrunn av at den er i alt for god stand enda. Vi på Dyrøy må regne med at den blir slik i alle fall i 10 år til før det kanskje blir mulighet for ei ny bru.»

Han viser til slitasje og dårlig stand av brua gjennom bilder han selv har tatt.

– Kanskje noen du er veldig glad i blir et offer for ei bru som er livsfarlig. Akkurat nå så gruer jeg meg bare til å høre motorsykler og mopeder kjøre forbi, fordi jeg vet hvor dårlig stand brua er i.

Han sier videre at en ikke har sjanse om en kjører seg nedi et hull som blir større og større for hver dag, samt at det er plankebiter som faller av brua siden den råtner opp, og spiker som stikker opp.

Den 25 september 2018 mistet 17 år gamle Oliver Sundli Jøndal livet da han kjørte over brua.

En sliten bru som Hans Petter Trøa mener burde vært gjort noe med så snart som mulig. Foto: Hans Petter Trøa Sandvik

Hans Petter møtte fylkeskommunen på brua for en måned siden.

– Jeg fortalte dem akkurat hva jeg mente, og de nikka og var så enig. Jeg sa det til dem at jeg er vel dø lenge før brua her blir ordna.

Hans Petter påpeker også at han trodde Frøya kommune var en trafikksikker kommune. Noe han nå betviler.

«På lang avstand tenker du kanskje at det er mulighet for å gasse på litt ekstra på grunn av god sikt» sier Hans Petter i sitt innlegg, men da bør man tenke seg om en gang til. Foto: Hans Petter Trøa Sandvik