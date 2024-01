Flere har mottatt SMS fra «Convene» den siste tiden. De fleste som bruker helsetjenester kjenner til selskapet, som sørger for at legeregningen blir betalt. Og blir den ikke betalt så fungerer selskapet som inkassoselskap også.

Men selv om det står at SMSen kommer fra Convene, så er det ikke sikkert den er ekte. Det kan være svindel.

Ikke klikk på linken

Et eksempel på en slik svindel-melding er dette:

«Convene-påminnelse: Unngå fakturagebyr! Løs inkassosaken på my-conveneid.com. Handle raskt og tilpass betalingen for å unngå ekstra kostnader.»

Avsenderen er tilsynelatende Convene, men adressen til linken i SMSen er ikke til Convene. Den sender deg sannsynligvis videre til en nettside der du må logge deg inn med BankId og dermed kan svindlerne få tilgang til nettbanken din eller andre tjenester som krever BankId.

Et godt råd er å aldri klikke på linker i en SMS, uten at du er 100 prosent sikker på hvem avsenderen er.

Convene advarer

Convene advarer selv om dette på sine nettsider, og sier de aldri vil be om personopplysninger på SMS.

«Vi har blitt gjort oppmerksom på at flere inkassoselskaper har blitt utsatt for SMS-svindel den siste tiden, og vi ber deg derfor om å opptrå varsomt. Convene vil aldri be deg oppgi sensitiv informasjon i en SMS. Dersom du er usikker på om en SMS er fra Convene ber vi deg ta kontakt med oss», skriver Convene på sine nettsider.