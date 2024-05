Rederiet Torghatten Midt melder onsdag kveld at de har oppdaget en feil i sin egen helligdagstabell for mai. Det skal være lagt inn egne tider for i dag, torsdag 16 mai.

Rederiet ber reisende om å forholde seg til vanlig torsdagsrute for sambandet 825, dvs hurtigbåtruta.