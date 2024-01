Stengingen skal skje tirsdag ettermiddag. Det varsler styreformann Arvid Hammernes i Hamarvik vannverk.

– Vannavstenging vil gjelde i området Hammarberget og Nordhammeren, varsler Hammernes, på vegne av vannverket.

– Det vil komme luft i rørsystemet i tidsrommet for vannavstengingen slik at en hensiktsmessig utspyling må gjøres etter at vannet er tilbake, forteller han.

– Stengingen vil gjelde mellom klokken 12:00 og 14:00.