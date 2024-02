– Dette gikk jo strålende og over alle forventninger, vi hadde fullbooket etter bare 35 minutter, forteller en fornøyd Hugo Storsand i Orklareiser.

Salget åpnet, likt for alle, klokken 09.00 mandag morgen, og telefonen nærmest glødet straks. Nå er bussen full med 52 reiselystne øyværinger inklusive sjåfør og reiseleder. Pr. nå er det fire personer på venteliste.

Lokalavisas reisevert Svend Sivertsen, er kjempefornøyd med påmeldingen og gleder seg til ny lesertur med øyværingene. Vi har åpenbart truffet veldig godt med reisemålet også denne gangen.

Han kan opplyse at Orklareiser har enda større buss å sette inn som har mulighet til å ta med flere deltakere, men her står det på hotellkapasitet på destinasjonene. Orklareiser jobber med saken for om mulig å finne en løsning.

Johanne Kaarstad fra Hemne blir med som erfaren reiseleder på turen. Hun har tatt denne turen flere ganger, og vi er sikret en dyktig reiseleder og guide, en som de fleste av deltakerne kjenner fra før. Dette bør bli en flott reise i trivelig fellesskap med kjente til et særpreget øyparadis midt ute i Østersjøen.

Svend minner om at det er viktig at alle som skal være med sjekker at de har gyldig pass eller nasjonalt ID-kort. For nytt pass er det bestillingstid, så her er det ikke noe å vente med.

Som ved alle leserturer blir deltakerne hentet med buss i nærheten av heimplassen, brakt trygt av sted med buss og deretter med Eckerølinjen over til Åland. Avreisedagen er søndag 9. juni.