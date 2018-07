Første dag i læra - og da skal det sprenges

Øypatruljen

- Ferie, nei. Jeg har min første dag i læra i dag, forteller Marius Haranes.

Han forteller at han har gått anleggsmaskinfører-linja i Åfjord, og siden skolen var ferdig har han vært opptatt med å ta bilkortet, før han har sin første arbeidsdag i dag (mandag)

Øypatruljen møter på Marius sammen med Børge Strøm i anleggsområdet mellom Frøya Auto og Flatval. Der skal det sprenges ut, slik at det blir gangvei hele strekningen mellom Nabeita oppvekstsenter og Flatval. På den ene siden av verkstedet er det allerede sprengt ut ei salve, og en gravemaskin holder på å jevne ut. Der Marius og Børge står, er alt forberedt til en sprenging i ettermiddag.

- Vi har renska og borra. Det er 28 hull med sprengstoff. Det er klart til at vi kan sprenge senere i dag, forteller Børge, som er sprengingsansvarlig i KN Entreprenør.

- Er det litt spenning i det å skulle sprenge?

- Ja, det hender seg at det blir litt spenning. Det er ikke alltid at vi sprenger så langt unna folk som det blir her, forteller Børge.

Veien forbi kommer til å bli stengt akkurat når det sprenges. Men berget blir dekket til slik at steinmassene vil holde seg der de skal.

- Det skal være minimalt som kommer ut på veien, sier Børge Strøm.