Hver sommer passerer tusenvis av folk rett gjennom gårdsplassen deres

Øypatruljen

I 20 år har May-Lene Arnø bodd i samboer Bernt Fjeldværs barndomshjem - et steinkast unna en av øyregionens mest populære badestrender. Hver sommer strømmer folk rett forbi inngangsdøra deres for å ta seg et bad og nyte strandlivet i Reksafjæra på Fjellværsøya.