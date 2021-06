Øypatruljen

På Hammaren gård like ved Frøyatunnelen er det stor aktivitet. Gjengen skal snart på sjøen, og mens krepseteiner og tau gjøres klar, kan spesialsykepleier Mona Espnes fortelle at Varden er et lavterskel aktivitetstilbud under den interkommunale Oppfølgingstjenesten, for folk som sliter med rus og/eller psykisk helse.