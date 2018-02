Digital ungdomskultur døgnet rundt de neste dagene

Øyungdom

Datapartyet FrøyaLAN har etablert seg som et fast tilbud for øyregionens ungdom hver vinterferie og høstferie. Torsdag denne uka benker ungdommene seg ned foran datamaskinene igjen, der Frøya kulturhus blir omgjort til en

- Arrangementet gir rom for det meste innen digital kultur. FrøyaLAN består av samlinger som varer døgnet rundt over ei helg, samt konkurranser og andre små begivenheter, forteller arrangøren på HFkalenderen.no.

FrøyaLAN er skapt av og for ungdom og er et rusfritt tilbud som varer til og med lørdag.

- De fleste kommer for å spille, men det er noen her som bare kommer for å henge og se på, fortalte Ronny Alexander Johansen, en av arrangementets administratorer, da lokalavisa besøkte FrøyaLANs høstferie-utgave. Da kunne vi høre dempet klikking fra tastatur og noen stemmer som snakket gjennom den lavmælte tecno-musikken fra høyttalerne.

FrøyaLAN hadde sin spede start allerede for 18-19 år siden da det ble arrangert på kantina på den gamle videregående-skolen. Også den gang var partyet satt i gang av ungdommen selv. I høstferien ble den mer moderne utgaven av FrøyaLAN arrangert for sjette gang.