Det har vært rift om plassene som Gjerta, Julie, Johanna, Sigurd og Alida fikk tak i

Øyungdom

Gjerta Sofie Moen Aune, Julie Brenna, Johanna Skarsvåg, Sigurd Sandvik Kristiansen og Alida Annie Bekken - som alle er skoleelever fra Sistranda ungdomsskole - har denne uka arbeidsuka si på Trøndelag Teater i Trondheim. Disse plassene er det ifølge teateret rift om, så de fem frøyaungdommene ble i år blant de heldige.

- Alle fem sendte hver sin søknad til teatersjef Kristian Seltun og Seltun ønsket dem velkommen, forteller informasjonsrådgiver Sissel Grønlie ved teateret til lokalavisa.

Grønlie forteller at det er svært mange ungdomsskoleelever som ønsker å ha arbeidsuka si på teatret.

- Gjengen fra Sistranda ble denne gangen de heldige utvalgte, forteller hun.

Arbeidsuka til elevene består av ulike arbeidsoppgaver. Tidligere i uka skygget de teatersjefen og var med på ulike møter samt leseprøve for forestillinga "Lyset skal bare skinne på meg og mine ønsker". I forbindelse med forestillinga "Spelemann på taket" har elevene hatt og har rekvisittjobben med blant annet å blåse opp ballonger samt at de også jobber som inspisienter under forestillinga.