Her er Frøyarussens 102 russeknuter

Rød- og svartrussen 2018 ved Guri Kunna videregående skole skolested Frøya har i år utviklet felles knuteregler. Nedenfor finner du dem alle 102.

Russen presiserer at alle knutene som inneholder alkohol, vil også bli godkjent ved bruk av alkoholfritt øl, og for å få russeknuter som involverer sex, må man filme at man sier ja.

- Dette må gjøres fordi vi støtter Amnesty sin kampanje mot voldtekt, «NEI ER NEI», presiserer russen.

Like før russetiden braker løs: Polet, politiet og helse ga sine formaninger til russen - Kjekt at de bryr seg om oss og ønsker at vi skal få ei fin feiring

§1 // Knute på russetråden

- 24timer uten å sove.

§2 // Tøybit

- Prøv å kjøp til deg antrekket til en som ikke er russ.

§3 // Aksjonsbøsse

- Delta i en aksjon.

§4 // Kjærlighet på pinne

- Dele ut russekort til barn i barnehagen (i så edru tilstand du kan få det i russetiden).

§5 // Viskelær

- Sitte under pulten en hel time.

§6 // Q-tips

- Sjekk deg for kjønnssykdom.

§7 // Bomullsdott

- Ta hjernehinnebetennelse sprøyten.

§8 // Sikkerhetsnål

- Be om sextips fra moren til en medruss.

§9 // Brødskorpe

- Gå med brød som sko en hel skoledag.

§10 // Ispinne

- Bad utendørs før 1.mai.

§11 // Ølkork

- Drikk en kasse 0,33 med øl eller cider på 24 timer.

§12 // Leppepomade

- Få signaturen og mobilnummeret til 10 personer du har klint med.



§13 // Miljømerket

- Ikke drikk av glassflaske i hele russetiden.

§14 // Monopolseddel

- Ha en fem minutters poledance på en stople/stang på et kollektivt transportmiddel.

§15 // Bokssplinten

Drikk en halv liter mens du sitter/står å tisser.

§16 // Godteriburger

- Spis en burger på to biter.

§17 // Sheriffstjerne

- Kyss en politimann/politidame.

§18 // Timeglass

- Still klokka to timer fram og lev etter den et helt døgn.

§19 // Stjerne i bremmen på russeluen

- Ha sikker sex i løpet av russetiden.

§20 // Champagneglass i plast

- Reis deg hvert femte minutt og rop skål.

§21 // Swix-tube

- Gå på ski til nærmeste vinmonopol.

§22 // Rød knapp

- Alltid ha på russebuksa når du er på et offentlig sted.

§23 // Rød L

- Sett en L for øvelseskjøring bak en offentlig tjenestebil.

§24 // Kondom

- Hold en sexundervisning for første året.

§25 // Etikett

- Drikk en øl/cider på 0.33 uten hender eller assistanse.

§26 // Utskrevet bilde

- Ta en selfie med en ansatt på skolen mens de har på seg russelua di.

§27 // Ballong

- Tre en ballong over eksospotta på bilen til en lærer.

§28 // Blomsterblad

- Fri til en lærer med en blomsterbukett.

§29 // Bit av plakaten

- Søke etter pulevenn, heng opp plakater rundt omkring.

§30 // Taustump

- Gå med en annen russ i bånd en hel skoledag.

§31 // Godterileppe

- Klin med et medlem av russens hovedstyre.

§32 // Kongle

- Ha sikker sex utendørs.

§33 // Blyant

- Ligg på gulvet i en sovepose i en hel skoletime.

§34 // Teipbit

- Gå teipet sammen men en annen russ en hel skoledag (både armer og ben).

§35 // Kamferdrops

- Kyss en person over 60 år.

§36 // Smukk

- Klin med en førsteklassing vgs.

§37 // Rosa fjær

- Klin med en russ av samme kjønn.

§38 // Truse

- Sitt en hel skoletime i kun undertøy.

§39 // Burgerpapiret

- Kjøp den største burgeren de har til en uteligger.

§40 // Bit av innpakningen

- Spis seks mariekjeks på ett min (uten drikke).

§41 // Bart

- Gå med bart en hel dag.

§42 // Bit av ispapiret eller lokket

- Spis to liter is i løpet av en skoletime.

§43 // Bruskork

- Vær edru hele russetiden.

§44 //Navnelapp

- Kall alle gutter Kjell Magne og alle jenter for Turid en hel dag.

§45 // Gul Post-it lappe med signatur

- Inviter en av skolens ledelse på et stevnemøte.

§46 // Hjerte i skolepapir

- Flørt åpenlyst med en lærer og takk for i går.

§47 // Kakelys

- Vær på skolen hver dag i russetiden.

§48 // Happy meal leke

- Kjør gjennom en drive through med en handlevogn (somleveres tilbake) og kjøp et måltid.

§49 // Bit av skiltet

- Sitt sammen med andre medruss i en rundkjøring og ha et skilt der det står: «en tut, en sup»

§50 // Lykketroll

- La alt hår gro og vokse gjennom hele russetiden.

§51 // Kondompakken

- Kjøp en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppsspråk.

§52 // Uåpnet kondom

- Ikke ha sex gjennom russetiden.

§53 // 1881logoen

- Ring opplysningen 1881 og be dem gå inn pårussehovedtyret.no/russeknuter for så å anbefale deg fem russeknuter, deretter gjennomfør 3/5 av dem.

§54 // Hårlokk

- La en medruss klippe deg.

§55 // Rosa ballong

- Klin med en bror eller søster til en venn (over 16år).

§56 // Stoppeklokke

- Drikk en halvliter med øl/cider på 10 sekunder.

§57 // Refleks

- Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i en 50sone.

§58 // Kvitteringen

Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp øl eller cider, dersom du ikke når ølet eller cideren må du spørre om hjelp fra en du ikke kjenner.

§59 // Pappbit fra frokostblandingen

- Start morgenen med frokostblanding blandet med øl, vin eller cider istedenfor melk.

§60 // Rødt kort

- Løp ut på fotballbanen og kyss dommeren eller keeperen.

§61 // Bit av en grønnsak

- Gi en grønnsak til en tilfeldig forbipasserende person og snik deg deretter vekk mens du stirrer dem intens i øynene.

§62 // Blomst

- Romantisk date med en som ikke er russ i kantina på skolen, med blomster og stearinlys.

§63 // Lekedyr

- Lat som at du er et dyr en hel dag.

§64 // Kors

- Si halleluja til alt læreren sier en hel dag.

§65 // Kvist

- Sitt i et tre en time før skolestart.

§66 // Lappe der det står 24

- Drikk 24 øl på 24 timer.

§67 // Bit av skiltet

- Reis med «jeg reiser alene» skilt på buss eller tog.

§68 // Fjær

- Gi en «blowjob», blås på guttens penis og si du ikke har gjort det før.

§69 // Amnestylogoen

- Stryk på Nei er nei merket på russebuksa.

§70 // Mobildeksel

- Lat som om noen ringer deg mens du sitter på et offentlig sted og si følgende (slik at folk hører seg), for gutter: Jeg kan ikke være faren, jeg kom ikke inni deg! Skjerp deg!. For jenter: Det blir 2000kr for hvert ligg, og 500kr for hvert sug.

§71 // Legoklosse

- Spander is på en hel barnehageavdeling.

§72 // Undertøy med signaturen

- Få fem lærere til å signere undertøyet ditt.

§73 // Rød trekant

- Kill noen som kliner og spør om du får være med.

§74 // To og en halv seigmann.

- Se en Two and a half men episode og ta en shotfor hver gang publikum ler.

§75 // Bandana

- Ta på bandana foran munnen og solbriller, og kidnapp en pult fra vg1 elevene.

§76 // Klistermerket fra bananen

- Spis en banan erotisk i timen.

§77 // Lesebriller

- Motta hederlig omtale i media.



§78 // Rød eller hvit vinkork

- Drikk en flaske rødvin eller hvitvin på 20min.

§79 // Solbriller

- Dra på spionoppdrag i friminuttet, gå på alt utenom gulvet, og hvis noen ser deg må du fryse for så å gå videre.

§80 // Hubba bubba-papir

Ha en hel pakke med hubba bubba en hel skoletime.

§81 // Yin-yang merket

- 69, det sier seg selv \uD83D\uDE09

§82 // Kam

- Gå til en frisør av motsatt kjønn og be om assistanse til pulesveis.

§83 // Filteret på røyken

- Spør noen om å bomme en røyk, tenn den feil vei og påstå du har rett.

§84 // Logoen til butikken (der du anbefaler)

- Stopp en person i kassen på butikken, anbefal en kondompakke, fortell alt det positive med den.

§85 // Proteinbarpapir

- Dra på treningsstudio og stønn gjennom hele økta.

§86 // Bit av papp/papir fra pizzaen

- Drikk fire pils 0.33, og spis en pizza i løpet av sangen fire pils og en pizza.

§87 // Matpapir

- Sitt på fanget til en førstis og sitt på det hele friminuttet.

§88 // Sjokoladedekket kongle.

- Ha sikker analsex utendørs.

§89 // Barbie eller Ken dukke

- Lat som om du er en utstillingsdokke i et butikkvindu i fem minutter.

§90 // Rødekorslogoen

- Pant flasker og trykk på donasjonsknappen (minst 20kr).

§91 // Lekebil

- Kjør ti runder rundt en rundkjøring i en bil.

§92 // Smil

- Si ja til alt noen sier eller spør deg om en hel dag.

§93 // Rusk

- Gå bort til en avfallsdunk på en sentral plass og begynn å klappe og juble hver gang noen kaster noe i avfallsdunken.

§94 // Minidukke

- Gå med en oppblåsbardukke på et offentlig sted og lat som om det er kjæresten din.

§95 // Lekespade

- Okkuper en lekeplass med en eller flere medruss i en time.

§96 // Vannpistol

- Ha vannkrig med barneskolen.

§97 // Vaselinboks

- Si nei til alle du møter i løpet av en time som om de er prostituerte.

§98 // Russekortet til medrussen

- Vær slaven til en medruss en hel dag.

§99 // Autograf fra læreren (har du allerede autografen, må du spørre en annen lærer)

- Lån bort russelua di til en lærer en hel skoletime.

§100 // Linjal (så lang som utstyret er)

- Mål penisen til en annen gutt.

§ 101 // Ditt eget russekort

- Gå med dressen/buksa på vranga.

§102 // Muligheten til å kaste russedressen

- Stå på eksamen.