Ni ivrige elever tilbake etter MOT-skolering i Hemne

Øyungdom

Årets nye MOT-kull er ingen liten gjeng. Hele ni elever ved Guri Kunna vgs, skolested Hitra, har meldt seg på for å bli såkalte «ungMOTivatører». Fra torsdag til fredag denne uken har alle de ni nye påmeldte, som nå går 2.-året studiespesialiserende, vært i Hemne for skolering. Her får de ekstra opplæring i hvordan man skal bli en god MOT-formidler, samt ha det moro og sosialt med andre ungdommer.

MOT er en organisasjon som skal sørge for trivsel i skolemiljø og hos ungdom. Organisasjonen har tre grunnverdier: mot- til å leve, til å bry seg og til å si nei. Nå holder MOT til i rundt 380 ungdoms- og videregåendeskoler rundt om i hele Norge, og har som mål å styrke ungdom.

Ved Guri Kunna på Hitra har MOT rekruttert ni nye ungMOTivatører, som denne uken delte kunnskap, råd og ideer med ungMOTivatører fra Hemne. De skal straks rundt om i klasser på videregående og videreformidle MOTs budskap til alle elever og lærere på skolen.

Én av de ni hitterværingene som deltok på MOT-skoleringa i Hemne er ungMOTivatør Odin Ulvan. Han kan fortelle at skoleringa var vellykket, og ikke minst artig:

- Det var koselig å møte nye folk og bli kjent med dem, vi hadde det artig i lag og det ble ganske så lærerikt, sier MOT-rekrutten. Ulvan var med i MOT også på ungdomsskolen, noe han mener gjorde at han søkte på nytt nå i år:

- Det var moro å være med på ungdomsskolen, så det er derfor jeg ville være med i MOT også på videregående.

MOT-coachene på Guri Kunna, Kjersti Rønningen og Ola Vigdal, mener MOT-skoleringen virker positivt inn på flere punkter:

- Denne MOT-skoleringen er positiv på så mange vis, men først og fremst er det veldig positivt at det er et skoleringssamarbeid på tvers av to skoler: nye bekjentskaper og vennskap dannes og deling av kunnskap og erfaringer, forteller de.

Også Mot-coachen skryter hemningsløst av de nye MOT-ungdommene, og forteller at hun gleder seg til det kommende året:

- Det var meget god stemning blant alle. De er flinke elever som byr på seg selv, er reflekterte, bevisste og full av liv og latter. De er elever som vi gleder oss skal ta fatt på MOT-arbeidet ved Guri Kunna vgs i samarbeid med resten av MOT-teamet, avslutter MOT-coach Kjersti Rønningen.

Nå skal de ni nye ungMOTivatørene, sammen med 3.-årets MOT-ungdommer, styrke elevers mot rundt om på Guri Kunna videregående skole, og sørge for at robusthet, selvtillit og bevissthet er kvaliteter alle innehar.