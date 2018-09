Øyungdom

Neste års Humanistisk Konfirmasjon i øyregionen går av staben 1. juni i Frøya Kultur -og Kompetansesenter.

Tidligere har Human-Etisk Forbund (HEF) hatt ti kurskvelder på to timer for å gå gjennom kursinnholdet.

Gode tilbakemeldinger

- For konfirmasjonskullet 2018, hadde vi problemer med å finne lokale kursledere, og det ble derfor leid inn kursledere som kom fra Trondheim. På grunn av logistikken, ble det da enklest å ha en enkelt kurshelg istedet for ti kvelder. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på dette, og kommer til å videreføre denne modellen, forteller Tom André Karlstad som er leder i HEF Hitra og Frøya.

Kurshelgen blir avholdt ved Guri Kunna vidregående skole i Fillan 15.-17. februar. I tillegg til kurshelg, ble det arrangert leirhelg på Skårøya.

- Dette ble en fantastisk fin helg, og som lokallagsleder er jeg imponert over hvor reflekterte og fine ungdommer vi har i øyriket. Vi satser også i år på å ha leirhelg på Skårøya (5.-7. april.), opplyser Karlstad.

Positiv læring

Under konfirmasjoneundervisningen vil man gå gjennom emner som humanisme og livssyn, kritisk tenkning, fordommer og identitet, mobbing og sosiale media, kropp og kjønn med mer.

Karlstad mener det er viktig å huske at det meste av undervisningen er lagt opp som positiv læring og med svært lite “tavleundervisning.”

- Vi er opptatt av at ungdommene skal bli godt kjente og føle seg trygge, så det er mye kos med god mat, brettspill og lek. Årets kursledere heter Katja og Håkon. Begge er studenter ved NTNU og Katja var kursleder også for årets kull, forteller den lokale HEF-lederen.

- Stolte

Hvert år blir alle konfirmanter og foresatte bedt om å komme med tilbakemeldinger.

- Det er disse tilbakemeldingene som gjør oss bedre. For 2018-kullet var konfirmanter og foresatte svært fornøyde med undervisningen og seremonien ut fra de tilbakemeldingene vi fikk.

- Frøya Hitra Lokallag fikk i snitt bedre tilbakemelding enn resten av fylket. Dette er vi svært stolte av, men det betyr ikke at vi ikke ser et forbedringspotensiale. På øyene er vi så heldige å ha mange fantastisk flinke artister. Vi ønsker derfor å vise fram noen av de flotte lokale talentene vi har, og det er disse som står for underholdningen under selve seremonien, forklarer Karlstad.

Human-Etisk Forbund ønsker at ungdommene skal få ta et reflektert valg.

- Vi bryr oss lite om man velger kirkelig konfirmasjon, humanistisk konfirmasjon eller om man velger å ikke konfirmere seg i det hele tatt. Det viktigste er at man har tatt en veloverveid valg og at man gjennomfører det som føles rett for den enkelte uansett religion, legning, kjønn eller etnisitet., avslutter leder i HEF Hitra og Frøya, Tom André Karlstad.

Påmeldingsfrist er satt 1.oktober og man kan melde seg på med å gå inn på www.human.no