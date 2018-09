- Vi har hatt et fantastisk opphold

Øyungdom

Fredag var siste dag i øyregionen for utvekslingselevene prosjektet Youth@home.in.Europe i EUs Erasmus-program. Elevene kommer fra Hellas, Slovenia, Frankrike, Tyskland, Portugal og Italia. Lokalavisa Hitra-Frøya snakket med noen av dem fredag, tre glade og begeistrete ungdommer.

De 24 utenlandske elevene og lærerne får oppleve de mer eksotiske sidene av Hitra og Frøya 24 elever, lærere og rektorer fra seks europeiske land er på utveksling på Hitra og Frøya denne uka

Emma Cuzon kommer fra Hyères, som ligger mellom Nice og Marseille syd i Frankrike, og Luise Kandler bor i Mülheim an der Ruhr vest i Tyskland. Samuel Jorge bor på Pico, en øy på Azorene, som er en del av Portugal langt ute i Atlanterhavet.

- Hva synes dere om været?

Elevene syntes det var kaldt.

- Eigentlich OK, sier Luisa.

– Un peut froid, mais ça va (litt kaldt, men det går greit), sier Emma.

Samuel synes været minner om vinteren hjemme. Sporty ungdommer syter da heller ikke over været.

- Hva foretrekker dere av laks og hjort?

Jentene sier de foretrekker laks, mens gutten har nok laks der han kom fra og sier han foretrekker hjort.

- Hva med norske senger?

I kaldt klima har vi dyner for å ikke fryse om natten. Luisa kjente til fenomenet dyne fra før, mens det var noe nytt for de to andre.

– Det så ut som en kjempestor pute, sier Samuel. Alle har heldigvis sovet godt i norske senger.

Mye å fortelle

Elevene forteller at de har møtt hyggelige mennesker og hatt en fantastisk uke på Hitra og Frøya. De er fristet til å komme tilbake senere. Av forskjeller ble det påpekt at mens de fleste hos oss inntar middagen etter vanlig arbeidstids slutt, er det i mange andre land alminnelig med sen middag.

Siden Azorene også er et øysamfunn, ble det naturlig å spørre om hva som er likt og ulikt. Samuel opplyser at det hos ham er kortere vei til mange tilbud. På nettet fortelles at Azorene er 2 ½ gang så store i areal som Hitra og Frøya kommuner, mens folketallet er nærmere en kvart million. Det har sine fordeler med større samfunn.

Vi spurte også Jorge om det er broer eller tunneler mellom øyene. Han forteller at det er for langt og for dypt for fast veiforbindelse fra øy til øy. Kanskje har øyværinger ikke noe å klage på likevel?