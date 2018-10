Marte, Erling, Martin og Adrian skal holde hele 125 (!) foredrag om skolen sin de neste dagene

Øyungdom

Fire elever fra Guri Kunna VG2 akvakultur og VG2 fiske/ fangst er i fire dager i Trondheim for å profilere skolen sin og yrkesfaglinjene sine foran Trondheims-elever.

Ungdomsskoleelever fra 18 forskjellige skoler i Trondheim har fra 1.-4. oktober karrieredager. Marte Enoksen, Erling Stensen, Martin Greve Arntzen og Adrian Berge representerer Guri Kunna alle dagene, to dager ved Strinda vgs og to dager på Byåsen vgs. Elevene har tildelt et eget rom hvor de har sju minutter til disposisjon for å presentere Guri Kunna og fortelle om hvorfor de har valgt fiske/fangst og akvakultur. Til sammen er ca. 2500 ungdomsskoleelever delt inn i grupper på ca. 20 elever. Det vil si at elevene fra Guri Kunna holder ca. 125 foredrag i løpet av fire dager.

Trondheim kommune har de siste årene opplevd en generell økt interesse for yrkesfag. På Hitra og Frøya har akvakultur og fiske/fangst blitt veldig populære yrkesfag og stadig flere elever kommer til Guri Kunna videregående skole fra skoler utenfor Hitra og Frøya.

- En av grunnene til dette kan være at Guri Kunna deltar på dette hvert år, slik at ungdommer fra Trondheim får vite hvilke fantastiske muligheter vi har innenfor blåsektor. Den beste måten å gjøre dette på er at elevene selv forteller om sin skolehverdag og sine fremtidige muligheter, sier Kåre Rømuld, lærer ved Guri Kunna videregående skole.

Under karrieredagene får 10.klassingene i Trondheim informasjon om alle muligheter i forhold til valg av yrkesfag. I tillegg har man fra denne høsten muligheten til å velge Naturbruk med realfag. Dette er et treårig løp med Vg1 naturbruk, Vg2 akvakultur og Vg3 naturbruk. Dette gir spesiell studiekompetanse som blant annet er opptakskrav til veterinær-/ingeniørstudier.