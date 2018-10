Miljøagentene Hitra Frøya gir opp forsøket, tar pause

Øyungdom

Miljøagentene Hitra Frøya møter store rekrutteringsproblemer i øyregionen og foreningen legges nå på is.

- Vi hadde et oppstartsmøte for å starte på ny frisk, men ingen interesserte kunne komme. Vi har vel tapt i konkurransen med andre organisasjoner som f.eks. 4H og idretten. Barn og unge har i dag så mange gode tilbud at det blir et kapasitetsproblem, sier voksenkontakt Dagrun-Beate Skarsvåg til lokalavisa Hitra-Frøya.

Leder for Miljøagentene Hitra Frøya, Jan Eivind Skarsvåg (13), sa tidligere i uka til lokalavisa at de ville gjøre et forsøk på å restarte foreninga her lokalt. Til tirsdagens oppstartsmøte hadde han invitert besøk fra Miljøagentenes styre i Oslo utover til øyregionen, og i forkant skulle de besøke Fillan skole og Sistranda skole og ha et undervisningsopplegg rundt marin forsøpling og naturforståelse.

Jan Eivind forteller at opplegget rundt Miljøagentene er for barn fra seks år og oppover til 4-5.klasse.

- Miljøagentene passer for de som liker å utforske og er interessert i naturen. Barn og unge som er opptatte av å ta vare på jordkloden vår, sa han.

Dagrun-Beate Skarsvåg forteller at de startet opp med Miljøagentene på Hitra for ca. seks år siden.

- De som ble med da har nå blitt så gamle at det er naturlig at de overlater stafettpinnen til andre. Vi hadde tenkt oss en felles organisasjon for Frøya, Hitra og den delen av Snillfjord kommune som snart blir en del av Hitra, sier hun.

- Vi har hatt mange forskjellige og spennende aktiviteter: Havørnsafari, hjortebrøletur, fuglesangkurs, fuglekassesnekring, fotokurs, og vi har utforsket livet i ferskvann. Av andre aktiviteter må vi nevne tur med redningsskøyta, deltagelse i radioprogrammet «Kveldsåpent» og Miljøuka 2018, sier Dagrun-Beate Skarsvåg. Men nå blir dette organisasjonsarbeidet lagt på is.