Sigurd (13) har snart samlet inn 200.000 kroner på julekalenderen sin

Øyungdom

Sigurd Vie (13) står på for Plan Norge for femte gang. Nå mangler Sigurd det samme antall tusenlapper som det han er år, på å ha samla inn 200.000 kroner til Plan Norge siden oppstarten i 2014.

Fire år er gått siden niåringen Sigurd Vie fikk sin omvendte adventskalender av mor Brit. Kalenderen besto av oppgaver han måtte utføre, og betalingen han fikk skulle gå til en innsamlingsaksjon til inntekt for Plan Norge.

Sigurd besto oppgavene med glans, og gikk langt over målet på 24 000 kroner. Det ga guttungen fra Klubben på Frøya lyst til å fortsette, og det har han så absolutt gjort. Hver førjul de siste fem årene har han, med god hjelp, stått på og samlet inn penger til fattige barn i Nepal.

Mange har gitt gevinster

Nå er Sigurd blitt 13 år, men har fortsatt arbeidet med å skaffe penger til prosjekter gjennom Plan Norge, selv om han har blitt nødt til å trappe ned litt på innsatsen på grunn av eget skolearbeid og andre aktiviteter.

I flere helger nå har han solgt juletrær fra familiens eiendom i Klubben, og før helga satt han på Coop Extra på Sistranda og solgte lodd. Gevinstene hadde han fått fra kjente og ukjente som gjerne ville støtte prosjektet hans.

Solgte lodd for flere tusen

- Det har gått bedre enn forventet i år også, men jeg ser at det er vanskeligere å samle inn penger nå. Da jeg satt og solgte lodd var det folk som lot som de ikke så meg, sier Sigurd.

Det betyr likevel ikke at han satt der forgjeves. Mange ville støtte innsamlingen han, og mange håpet å vinne en eller flere av de flotte gevinstene. To av de som kjøpte lodd var May Liss Lervold og Ivar Meland.

- Vi synes det er fint å kunne støtte Sigurd i arbeidet hans med å samle inn penger til Plan Norge og barn på flukt, sier de.

May Liss og Ivar var ikke de eneste som kjøpte lodd, for da loddselgeren pakket sammen, hadde han økt innsamlingspengene med 3.030 kroner.

Forsetter ut året

Sigurd hatt fått mye oppmerksomhet både lokalt, og i riksdekkende medier, hvor han også har blitt hedret for innsatsen sin. I lokalsamfunnet får han mye ros for det han gjør.

- De sier at jeg er flink, at det er snilt av meg, eller "bra innsats" og "dette er du god på".

Han opplever at folk kommer med pantelapper eller vippser og mange gir ham noen kroner uten å ville ha verken lodd eller trær tilbake.

- På de to dagene jeg har hatt juletresalg solgte jeg sju trær til sammen. Legger jeg sammen det jeg fikk for trærne, og det folk donerte i tillegg, ble det omtrent 2.700. Til nå har jeg samlet inn 22.928 på årets juleinnsamling, sier Sigurd fornøyd.

Han har et lite håp om at det kommer inn enda mer, slik at det blir 200.000 tilsammen på disse årene, før han avslutter 1. januar.

- Jeg tror jeg fortsetter igjen neste år, sier Sigurd Vie med et stort smil.

.