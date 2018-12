- Vi er redd for at seremonier skal forsvinne

Øyungdom

- Vi sliter, i likhet med andre lokallag, med å videreføre driften.

Det forteller Tom André Karlstad, leder Human-Etisk forbund Frøya Hitra, som frykter det blir vanskelig å opprettholde tilbudene om ikke flere engasjerer seg i driften av lokallaget. Human Etisk Forbund har i over 30 år tilbudt Humanistisk konfirmasjon på Frøya og Hitra. I tillegg tilbyr lokallaget også humanistisk navnefest, vigsel og gravferd.

- Dette er seremonier vi er redde for skal forsvinne uten lokalt engasjement, sier Karlstad.

Lokallagslederen sier de i flere år har slitt med å finne lokale personer som er interesserte i å bidra, antagelig på samme måte som med andre ideelle og frivillige organisasjoner.

- Det har i de siste årene vært en trofast liten gjeng som blir utslitt, sier han.

For 2019 er det 14 konfirmanter som skal gjennom humanistisk konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon.

- Vi kan love at disse vil få en god konfirmantundervisning, men vi trenger flere ildsjeler til å bidra i framtiden for at dette skal kunne videreføres. Vi oppfordrer derfor flere til å vise engasjement for å videreføre lokallaget før årsmøtet i februar, sier Karlstad .