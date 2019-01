- Livet er ute

Øyungdom

Vi blir stadig et mer stillesittene folk. Normalvekten er oppjustert mange kilo. Å treffe en fisker langs et vann, hører med til sjeldenhetene.

Dataskjermen har tatt over manges verden. Når man møter folk på sosiale arenaer, sitter vi ofte med nesa nedi hver vår mobil. Den lille dingsen inneholder så mye spennende at vi glemmer å snakke med hverandre. Det blir nesten som vi begynner å se verden igjennom den lille skjermen. Det er oppfunnet spill som blir mer og mer avhengighetskapende. Å være best i spilling, eller e-sport som det kalles, er mange unges drøm i dag. Men det finnes også noen få som satser på friluftsliv, foto eller noe annet, selv om dette stadig blir sjeldnere.

Før i tiden

Får bare noen titalls år siden, var vi mye mer aktive og sosiale. Ungene møttes ofte på den lokale lekeplassen og drev veldig mye med sport. Min mors barndom var aldri preget av kjedsomhet. Hun fisket i elver etter småørret og tjuvlånte båten til foreldrene for å drive litt sjøfiske. Senere satset hun på større elver med laks i. Som 12-åring kjøpte hun en skeis, en liten 10-fots båt. Med den båten begynte hun å pilke og dorge etter sjøfisk. Hun solgte også mye fisk, noe som var en fin inntektskilde. Hun fotograferte ute i villmarka, dro ut på teltturer, gikk på fjellturer og drev også aktivt med sport. Men dette finner vi ikke mye av i dag.

Det bugner av tilbud

Det er ikke akkurat mangel på aktiviteter her på øya. Vi har mange sportsalternativer, deriblant fotball, handball, vektløfting og løping. Selv har jeg vært med på noe av dette. Av og til er det friluftslivarrangement som f.eks, turer, safarier eller grilling på bål. Kulturskolene på Hitra og Frøya har også et rikholdig tilbud.

Like artig å være ute

Jeg er sikker på at hvis noen barn hadde fått prøve ett døgn ute i villmarka, ville de har syntes dette var gøy. Det er temmelig artig å gjøre opp bål, overnatte i telt og fiske. Mamma har tatt med meg på fiske- og overnattingsturer, vist meg ting i naturen og fortalt historier om hva hun gjorde da hun var på samme alder som meg. Hun har også forbudt meg å kjøpe spill. Det er det som har lagt grunnlaget for det jeg har som interesser og livsstil i dag. Det handler også om å gi ungene sine solide og fungsjonelle ting som man kan bruke i villmarka, isteden for å putte en spillkonsoll eller DS i hendene på dem.

Jan Eivind Skarsvåg