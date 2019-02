Tea (20) fra Dolmøya flytter inn på Paradise Hotel

Øyungdom

I dag har TV3 offentliggjort hvilke deltakere som flytter inn i neste sesong av Paradise Hotel. 20 år gamle Tea Kristine Broholm fra Dolmøya er en av de tolv deltakerne.

- Tea Kristine er med på Paradise Hotel for å vinne, selvsagt. Hun er ei jordnær jente med høy selvtillit, og skal spille spillet for å få det som hun vil. Og går det hennes vei i Mexico? skriver TV3 i presentasjonen av hitterværingen.

Fire VIP-deltakere ble presentert tidligere i vinter, i dag ble de åtte neste deltakerne sluppet. Serien dukker opp på TV3 i løpet av mars.

Paradise Hotel er en realityserie opprinnelig skapt i USA, men kopiert i mange land, deriblant Norge. I serien plasseres en gruppe single mennesker på et eksotisk luksushotell. Her skal de konkurrere om å bli på hotellet lengst mulig. Forutsetningen for å få bli med videre i konkurransen, er å finne en partner av det motsatte kjønn som vil dele hotellrom med seg den kommende uka.

I presentasjonsvideoen som TV3 har laget av henne, forteller Tea at hun ikke er en typisk Paradis-deltaker.

- Jeg kommer fra fantastiske Hitra, begynner hun med. Og: at trønderdialekta gjør henne veldig direkte og rappkjefta.

- Jeg kan høres litt sur ut, selv om jeg ikke er det. Jeg er egentlig ganske snill, forteller hun.

Tea Kristine forteller også at hun er opptatt av politikk.