Prisen for mobilteknologien er skyhøy. Helle og de andre lederne skal hjelpe andre unge til en tryggere hverdag

Øyungdom

Sist helg var ungdom fra hele landet på Frivillighetshuset i Oslo. De har reist land og strand for å lære mer om det å være leder. Kunnskapen skal de ta med seg hjem når årets Operasjon Dagsverk skal gjennomføres i de mange lokalmiljøene. Oslo-helga var ei lederhelg hvor ungdommene har lært å lede en distriktskomite og gjennomføre Operasjon Dagsverk i sitt distrikt.

Helle Glørstad fra Glørstad ved Fillan har deltatt på dette seminaret og skal spille en stor rolle for gjennomføringen av Operasjon Dagsverk på Hitra.

- Det engasjementet Helle og de andre lederne har vist denne helga, gjør at vi trygt kan si at OD 2019 vil bli et bra år. Alt de har lært vil de komme til å ta med seg videre og praktisere i sine distrikter, sier Marius Vinje i hovedkomiteen for Operasjon Dagsverk.

- Det har vært ei veldig lærerik helg. Jeg har fått møte ledere fra hele Norge og fått et bedre syn på hvordan en god leder er, sier Helle Glørstad.

Operasjon Dagsverk arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen. Aksjonen ble startet av Norges Gymnasiastsamband i 1964, og organiserer flere ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. Skoleelever gir gjerne inntektene fra sitt dagsverk ute på en lokal arbeidsplass videre til aksjonen.

Det er nå bestemt at årets aksjon skal jobbe for å forbedre slavelignende tilstander og barnesoldater i Kongo .

- Elevene har har talt! Årets OD-prosjekt skal støtte ungdom i Kongo sin kamp for en bedre fremtid ved å bekjempe seksuell vold og slavearbeid i samarbeid med Caritas Norge. 40.000 barn og unge jobber i koboltgruver i Kongo. Prisen for mobilteknologien er skyhøy. Voldtekt brukes systematisk som våpen, og halvparten av geriljasoldatene er ungdom under 18 år. Et liv som barnesoldat innebærer vold, overgrep og voldtekt. OD-prosjektet skal hjelpe 15.000 ungdommer ut av slavearbeid, gi dem beskyttelse, og en trygg inntekt, skriver OD på sin Facebook-side.