Øyungdom

I dag (mandag) går startskuddet for det som blir omtalt som "Norges største miljødugnad"; Batterijakten. Alle skolene på Frøya, Hitra og i Snillfjord er påmeldt. (Se oversikten lenger ned i artikkelen.)

Totalt har Batterijakten samlet inn 450 tonn brukte batterier siden kampanjen startet i 2013.

- Dette tilsvarer en økning av gjenbrukte batterier fra 33% til vanvittige 80%. Fjoråret, som årene før der, slo den gamle rekorden og samlet inn svimlende 111 tonn batterier! I år satser vi på ny rekord, skriver Miljøagentene, som står bak kampanjen.

Batterijakten 2019 består av over 14.000 håpefulle fjerdeklassinger over hele landet som står klare til å gå fra dør til dør, arrangere miljødugnader og få med seg venner og familie i jakten på brukte batterier.

- Det er ingen tvil om at Batterijakten har ført til et økt engasjement blant barn og voksne, og at konkurransen har bidratt til et enda større fokus på miljø, mener Miljøagentene.

Tidligere Newton-programleder, Stian Sandø, leder årets jaktlag og skal engasjere og motivere årets fjerdeklassinger i jakten på brukte batterier.

- Det er kjempeviktig at vi tar vare på jordkloden. Barn har rett til å leve i et miljø som er tatt godt vare på. Derfor er det viktig at vi har kampanjer som Batterijakten for at barn og voksne kan lære å ta bedre vare på miljøet, og skape en god fremtid for seg selv og kloden, sier Sandø energisk.

Her er deltakende skoler fra vår region:

Frøya: Dyrøy oppvekstsenter, Mausund oppvekstsenter, Nabeita oppvekstsenter, Nordskag oppvekstsenter, Sistranda skole og Sørburøy skole.

Hitra: Barman oppvekstsenter, Fillan skole, Knarrlagsund oppvekstsenter, Kvenvær oppvekstsenter og Strand oppvekstsenter.

Snillfjord: Hemnskjela oppvekstsenter, Krokstadøra oppvekstsenter og Ven oppvekstsenter.