Vi fulgte avsløringa direkte - se hvem som hopper i havet

Øyungdom

Cirka klokka 13 i dag ble sluttresultatet i årets Krafttak mot kreft i øyregionen avslørt foran russeklassene. I russeklassenes uhøytidelige kamp om å samle inn mest penger, er det "taperen" som skal hoppe i iskaldt sjøvann.

Kreftforeningen tok turen til Guri kunna videregående skole skolested Frøya, der russeklassene fra Frøya og Hitra var samlet for å få resultatet.

Lokalavisa Hitra-Frøya fulgte avsløringa - og det påfølgende badet - med direktesending. Avsløringa og badinga er nå over, sendinga vår kan du se i opptak her:

Pengene har russeklassene samlet inn via å oppfordre bedrifter og privatet til å gi gjennom Kreftforeningens digitale innsamling, med en storstilt bøsseaksjon eller innbetalinger via Vipps. I tillegg er det også arrangert flere tiltak til inntekt for aksjonen.