Elever samles til klima-streik i formiddag

Øyungdom

Frøya-elever samles i formiddag til klima-streik i formiddag. Elevene stiller dermed i det som er blitt en landsomfattende protestdag fra de unga.

Johanna Skarsvåg og Mali-Susanna Fugelsnes Brakstad står i spissen for elevene som klima-streiker på Frøya. Fra klokka 10 samles elever ved kommunehuset på Sistranda for å gi sin tydelige beskjed til de voksne.

- Kravet vårt er enkelt. Vi vil se politikerne vedta et mål om 90% reduksjon i CO2-utslippene innen 2030, med en realistisk plan på hvordan det skal gjøres i praksis. Vi har 11 år på å kutte utslippene, men regjeringen deler ut nye oljefelter, bygger nye flyplasser og skryter av bitte små tiltak. De voksne ødelegger fremtiden vår - nå er det tid for protest, forteller jentene.

Les også hva vår helgespaltist Kristina skriver om temaet:

Fredag 22. mars er blitt satt som markeringsdag blant tusenvis av unge som vil vise solidaritet for klimaet.

- Greta Thunberg tok verden med storm da hun streiket skolen for å protestere mot politikernes tiltaksløshet i klimapolitikken. Verden over har tusenvis av skoleelever samlet seg - ved å streike skolen i klimaprotest. For hva er vel vitsen med en utdanning når politikerne lar jorda gå til helvete? skriver jentene.

Planen er å starte klokka 10 utenfor kommunehuset.

- Vi samles og hører på appeller, og om det er noen som har lyst til å si et par ord så er det lov til det. I hovedsak satt vi opp fra kl. 10:00-12:00, men siden det er en del folk som ikke kommer før 13:00, så vil jeg og Johanna Skarsvåg være der så å si hele dagen for å streike med alle som kommer. Vi håper så mange som mulig er interessert i å kjempe for en god sak, skriver Mali-Susanna Fugelsnes Brakstad på Facebook-sida som er opprettet for dagen.

Det er ikke kjent at det arrangeres tilsvarende streik på Hitra.