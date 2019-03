Fire gutter fikk heder og ære

Øyungdom

Fire gutter har i kveld mottatt hver sin heder fra Hitra kommune under Hitterkvelden.

Flekkmarihåndprisen (oppkalt etter Hitras kommuneblomst) deles ut til barn og ungdom som har gjort en innsats for miljøet. Mens Æ bryr mæ om dæ-prisen deles ut til barn eller ungdom som viser omtanke og omsorg for andre, og er gode forbilder.

Her er de fire prisvinnerne og juryens begrunnelse:

Flekkmarihåndprisen 2019 - grunnskole

Fredrik Mellemsæther

Fredrik bor på gård, og har derfor stor interesse for natur og miljø. Han er en stille person som er glad i å være ute og hjelpe til med ulike gjøremål.

Fredrik er engasjert i miljøspørsmål og har en spesiell interesse for å holde nærmiljøet sitt rent og fint. Han bruker en del av sin fritid til å rydde søppel og plast i fjæra.

Fredrik er en litt beskjeden gutt, som jobber uten å være opptatt av oppmerksomhet. Han er ikke den som skryter av sitt arbeid, men gjør et viktig bidrag for å holde Hitter-samfunnet rent og ryddig.

Flekkmarihåndprisen 2019 - videregående skole

Anders Reitan

Anders viser stor interesse for naturen og miljøet. Han er et turmenneske. Han hjelper til med dyr på gårder og er vennlig med alle. Han jobber på Nerklubben og hjelper til å passe på alle sammen når de er på turer. Han gleder seg alltid og har en positiv innstilling til å bruke tid ute i naturen. Anders har også vært engasjert i 4H på Hitra.

Æ bryr mæ om dæ-prisen - grunnskole

Kristian Dalsbø Antonsen

Kristian er imøtekommende. Når klassen fikk en ny elev som, verken kunne norsk eller engelsk, ble Kristian en av klassens faddere og tok et spesielt ansvar for medeleven. Han viste eleven rundt på skolen, hjalp til med å finne riktig klasserom til riktig tid, var sammen med eleven i friminuttene og passet på at den nye eleven ble inkludert i klassen og skolemiljøet. Kommunikasjonen skjedde via oversettelses-programmer på mobil; – ikke akkurat bare enkelt! (norsk – thai)

Kristian hilser på alle hver dag, og hilser ofte med navn og spør hvordan du har det. Du føler du blir sett av Kristian! Han går bort og snakker til personer han ser sitter for seg selv, for å sjekke om vedkommende har det bra.

Kristian er glad i å gi og få klemmer. Han takker når han får gode klemmer.

Kristian er en gledesspreder som inkluderer alle og gir mange et lite løft i hverdagen. Han er god til å gi komplementer.

Han stiller opp og hjelper medelever i fag, er flink til å forklare. Er en liten «mini Roger».

Æ bryr mæ om dæ-prisen - videregående skole

Remy Heggvik Aune