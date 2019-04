Det lignet mer et slag enn en dåp

Øyungdom

Det kunne virke svært kaotisk under svartrussens dåp på Frøya i kveld, hvor flere ble dyttet og kastet på sjøen. Men selv om det gikk litt vilt for seg, var det blide ungdommer som fikk seg et friskt bad.

Det er alltid litt vennskapelig knuffing mellom de svarte og røde, og i kveld skulle rødrussen hevne at svartrussen tømte hvetemel i badevannet deres, under de rødes dåp en time tidligere.

Så da svartrussen kom ned på kaia ved Guri Kunna videregående, sto den røde horden klar med flere poser hvetemel. Snart var det hvetemelskyer over det meste, også uskyldige tilskuere. Spruting av ketshup fikk det til å se ut som noen blødde, men det var da heldigvis ikke så ille.

Noe rotete ble likevel dåpen, og det var vanskelig å få med seg hvem som tilhørte "dåpsbarna" og ikke. I tillegg til de som hoppet frivillig, var det også mange som ble dyttet eller kastet ut i vannet. Heldigvis ble det oppfattet til å bli gjort på en "vennskaplig" måte, og uten at noen så ut til å ta skade av det.

Det var mange som skulle ut i den kalde sjøen, så opprop og dåp tok sin tid. Og etterpå satte de kursen for en varm dusj og tørre klær, før helga med russefeiring så ut til å kunne starte. Undertegnede var mest imponert over at det ser ut til at all svartrussen er gode svømmere, noe som er positivt for ungdom som vokser opp ved havet.