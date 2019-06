Øyungdommer knytter godt naboskap gjennom å teste konkurranseinstinktet

Øyungdom

Mandag arrangerte MOT Frøya MOT-cup for ungdomsskolene på Hitra og Frøya. I år var det vår tur, da vi ble invitert til Hitra i fjor.

Vi hadde 7-er fotballcup der klassene i forkant hadde meldt på et lag. Det ble premieutdeling til laget som vant cupen. Vi hadde voksne som bedømte Fair-play i løpet av dagen, så det ble premieutdeling for det beste laget på Fair-play også.

Dette var kriteriene:

Alle på laget får spille på kampene

Gi oppmuntrende kommentarer i både medgang og motgang

Støtter hverandre og gjør hverandre god

Respekterer dommerens avgjørelser

Respekterer lagleder sine bytter

Spillerne jobber for at hele laget skal ha det gøy!

I fjor var første gangen vi startet opp med MOT-cup igjen etter at det har ligget stille noen år. Dette er en tradisjon vi ønsker å videreføre fremover. Dette er et godt tiltak for å bygge fellesskap og trivsel mellom øyene våre og ungdommene våre på øyene. Vi ser at det skapes nye relasjoner og vennskap knyttes, samtidig som man kan se konkurranseinstinktet. Det har jo alltid vært og vil alltid være gøy å konkurrere mot sine naboer.

Rema 1000 og Kiwi sponset frukt til oss alle. Kantina på skolen med hjelp lærere smurte bagetter som vi delte ut til elevene. Vi hadde salg av vafler og is, der Coop Extra Sistranda sponset smør og pålegg til vaflene. Vi tjente inn 2000 kroner som de Unge MOTivatorene har bestemt skal gå til klassekassa til 8. og 9.trinn.

Jeg har hatt med meg de Unge MOTivatorene på Sistranda skole til å planlegge cupen. Og det hadde aldri gått hvis ikke de var med på planleggingen og tok ansvar. De er gulle gode!

Det er første gangen jeg er med å arrangerer noe så stort, så nervene var tilstede både før, under og faktisk etter at cupen var ferdig. Det var flere elever som stilte opp for å hjelpe til, samt lærere som gjorde sitt beste for at dagen skulle bli så bra som mulig for både store og små.

Etter endt dag så må vi evaluere, for vi ser jo helt klart at det er ting vi må jobbe med for at det skal være en dag som fenger alle elever med ulike interesser. Det er erfaringer vi tar med oss etter hvert som vi går. Det er kjempegøy å kunne samarbeide med Hitra ungdomsskole og deres MOT-coacher om dette her. Nå har vi både skolering av Unge MOTivatorer og MOT-cupen sammen.

Med vennlig hilsen

Stine Skatvold

Sosiallærer og MOT-coach, Sistranda skole