Kine fikk tårene til å trille hos Bjarne Brøndboe. Skapte sterkt tv-øyeblikk

Øyungdom

15-åringen Kine Marie Skaget fra Melandsjøen gjorde først talentdommer Bjarne Brøndboe blank øynene. Lenger ut i Kine Maries opptredes begynte tårene å trille til den erfarne musikeren - og sikkert også hos mange tvtittere. For den unge hitterværingens døvetolkning av Erlend Bralands "Reis meg opp" ble et sterkt tv-øyeblikk for mange.

- Jeg er usikker å hva som skjer... jeg får tårer i begge øynene. Det er så sinnsykt sterkt. Og du synger ikke, men bruker armene til å forklare tekstinnholdet. For meg er dette sinnsykt vakkert, utbrøt Brøndboe i dommerpanelet etter Kine Maries framføring. Episoden ble vist på "Norske Talenter" på TV2 torsdag kveld.

15-åringen er født tunghørt og bor på internat for andre med hørselsvansker. Da hun så en døvetolkning av en melodi på en tidligere utgave av "Norske Talenter", skjønte Kine Marie at kanskje også hun hadde noe å bidra med i talentkonkurrensen.

- Jeg bor i kollektiv med andre døve. Da merker jeg ikke spesielt forskjell. Men når jeg er hjemme i det hørende miljøet, da merker jeg det. Musikk er ikke bare for hørende, det er også for døve. Da kan jeg bidra med et helt språk, forteller Kine Marie til TV2.

Se hele TV2-innslaget her

Etter framføringa, var alle de fire dommerne skjønt enige om at Kine Marie skal videre i konkurransen.

- Det er en sterk tilstedeværelse i det du gjør, og du gjør det på din måte. Det var helt nydelig, mente dommer Mia Gundersen.

Dommer (og hiphop-danser) Mona Berntsen, annonserte ønske om å samarbeide med hitterværingen.

- Det er veldig sjelden jeg selv sitter og har lyst til å spørre en deltaker: Kan vi samarbeide? Vil du undervise en klasse med meg, kan vi lage en koreografi sammen? Jeg syns du gjør en sterk opptreden i dag, sa Berntsen.

Norske talenter sesong 10 er i gang, og i premiereuken viser TV2 nye talenter hver kveld fra mandag til fredag.