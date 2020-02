Ungdommene vil lage en fin dag for barna

Øyungdom

Førstkommende lørdag arrangerer Frøyarussen Barnas Dag til inntekt for Krafttak mot kreft.

- I år som i fjor arrangerer vi en dag der barna selv bestemmer. Vi har åpen basishall der bara kan leke som de vil, ansiktsmaling og kino i amfiet, der vi viser tre filmer. Vi har skaffet et lite hoppeslott for de minste barna og morsomme små aktivisere som sekkeløp og potetløp. Det blir også lykkehjul med premier og gratis frukt, kake og drikke til bara. Mens barna leker, kan de voksne kose deg med kaffe og kaker. Alle pengene går så klart til Kreftforeningen, sier leder for aksjonskomiteen på Frøya, Maria Dyhre.