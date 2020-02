Øyungdom

Anders Reitan, Iselin Skarpnes og Sofie Hernes utgjør mediegruppa under helgas UKM i Frøya kulturhus. Her samles over femti unge øyværinger for å være sammen, utveksle kulturuttrykk og lage utstilling og forestilling for alle skuelystne.

I tillegg til å presentere innhold på UKMs egen hjemmeside, skal Anders, Iselin og Sofie også produsere innhold for lokalavisas lesere. Fredag ettermiddag og kveld er det lydprøver i kulturhuset, før utstilling og sceneforestilling vises åpent for publikum på lørdag. Mediegruppa fra UKM skal fortløpende også levere innhold til Hitra-Frøyas Instagram-konto. Så følg oss også på Instagram og få enda flere bilder og inntrykk av UKM-livet.

Noen av helgas oppgaver for Anders, Iselin og Sofie er på direkte oppdrag fra de unge voksne reportasjelederne i lokalavisa, som fredag morgen overleverte sitt oppdrag til journalistene i Hitra-Frøya. Reportasjelederne ba om en artikkel som viser hva UKM betyr for ungdommer i Øyregionen.

De påmeldte til helgas UKM (Ung Kultur Møtes) stiller med innslag innen mange typer musikkuttrykk, utstillinger, krim/komedie og dans. Flere av ungdommene er også påmeldt som arrangører av årets UKM, der utstillinger og sceneframføringer skjer i Frøya kultur- og kompetansesenter nå på lørdag. Noen av ungdommene deltar også gjennom en mediegruppe.

Lokalavisa har sammen med UKM Hitra og Frøya startet en mediegruppe for ungdommer. Mediegruppa skal i hovedsak stå for dekning av lokalmønstringa.