Tut-sup i rundkjøringa

Avstandsreglene er annerledes enn under tidligere russetider. Men noen av russeknutene er omtrent som før, som den med å feste i en rundkjøring.

Fredag ettermiddag var rødrussen samlet i rundkjøringa mellom Fillan skole og Hjorten kjøpesenter. Her ble forbipasserende bilister oppfordret til å tute. For - som plakatene antydet, 1 tut = 1 sup.





I dag kom regjeringa med sine fest-råd til russen. Antallet som kan være samlet er økt fra fem til maksimum 20 personer. Fortsatt forutsatt at man klarer å holde minst en meters avstand, noe rundkjørings-russen så ut til å overholde fint i ettermiddag.

Dette er regjeringens seks russe-råd:

Stopp smitten – ikke festen