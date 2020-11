Tok den viktige dagen litt på forskudd. Utfordrer hele Hitra til å spre glede

Øyungdom

Mandag 23.november er den egentlige MOT til å glede-dagen. Fillan skole tok MOT til å glede-dagen på forskudd allerede i dag. I morges stilte skolens unge MOTivatorer i skolegården med bålkos og hjemmelaget kakao. De hadde også skrevet en hilsen til hver enkelt elev på ungdomstrinnet som lå på pulten da skoledagen startet. Klassene på barneskolen fikk besøk med solbærtoddy og drops. Flotte ungdommer er med på å spre varme og glede til alle på skolen.

Hvert år arrangeres MOT til å glede-dagen over hele landet. Dagen markeres med et enkelt budskap: Spre glede!

"Spre mest mulig glede, med minst mulig midler.

Det koster så lite, men kan bety så mye"

MOT til glede-dagen handler om å ha MOT til å leve og MOT til å bry seg, og vi oppfordrer ungdom og voksne over HELE landet til å bidra til at dagen blir husket som årets varmeste dag. I disse tider er dette nok viktigere enn noensinne, der mange savner den gode og trygge klemmen. Vi må erstatte den med hjertevarme.

Fillen skole er MOT-skole, og markerer selvfølgelig MOT til å glede-dagen.

- Dagen handler om glede andre med enkle midler. Jeg vil utfordre alle til å glede noen de møter. Si hei til naboen, ta en telefon til en venn du ikke har snakket med på en stund, sett boller utenfor døren til en fremmed eller send en SMS til noen du er glad i, sier regionleder Rune Olsen.

- Til tross for at det er krevende tider, er det fremdeles mulighet for å spre glede – på avstand. Vi har alle et ansvar for å skape et trygt samfunn. Hvis alle i vårt lokalsamfunn er med å spre litt glede – så tror jeg vi greier å skape et varmere lokalsamfunn for alle, sier Johanna Grøntvedt Athammer, lokal MOT-koordinator Johanna Grøntvedt Athammer.

