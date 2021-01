Politiet: - Vi ser at vi må være mer tilstede på nettet

Øyungdom

Målet er å forebygge kriminalitet gjennom å være tilgjengelig på nettet, og gi råd og veiledning til innbyggerne i Trøndelag.

Etablering av politiets nettpatrulje i Trøndelag er forankret i politiets strategi mot 2025 hvor to sentrale mål er å være i forkant av kriminaliteten og skape trygghet i det digitale rom.

- Vi ser at vi må være mer tilstede på nettet, derfor prioriterer vi tre stillinger til dette viktige arbeidet. Formålet med nettpatruljen er å skape tillit og dialog med befolkningen i Trøndelag, og patruljere på nettet for å forebygge, sier Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt.

Nettpatruljen kort forklart: · Politi som patruljerer på nettet

· Skal forebygge kriminalitet ved å få informasjon og dele forebyggende budskap.

· Et sted hvor man enkelt kan ta kontakt med politiet for råd, veiledning eller gi tips

Etterforsker nakenbildesak på Hitra og Frøya

Heller ikke Øyregionen er en beskyttet del av verden når det gjelder denne problematikken. Lokalpolitiet har under etterforskning en sak der flere unge jenter skal ha delt nakenbilder av seg selv med gutter, der bildene deretter er blitt spredt. Det etterforskes også om dette har skjedd under press.

Nakenbilde-saken vokser i omfang Nakenbilde-saken blant unge på Hitra og Frøya vokser i omfang. Tar unge inn til avhør på Barnehuset.

- Politiet må være til stede der folk er, og hensikten med nettpatruljen er å forebygge kriminelle handlinger. Det er mange som ikke tør å oppsøke en politistasjon, eller er redde for å bli oppdaget av andre. Da kan nettet være et godt sted å møte politiet på. Et av målene er at det skal bli enklere å ta kontakt med politiet, og gi et lavterskeltilbud der vi kan informere og gi råd og veiledning til våre innbyggere, sier politioverbetjent og fagleder for nettpatruljen, Anita Kjønnøy i en pressemelding i forbindelse med dagens lansering.

Her finner du politiets nettpatrulje Facebook: Politiets nettpatrulje Trøndelag

Instagram: Politietitrondelag

Tik Tok: Politietitrondelag

Kommunikasjon med yngre innbyggere

Kommunikasjon med yngre innbyggere blir en av nettpatruljens hovedoppgaver, men alle kan ta kontakt. Nettpatruljen vil svare på alle meldinger de mottar. Kommer de over straffbare handlinger, vil disse bli fulgt opp. Trøndelag politidistrikts øvrige, lokale kontoer på Facebook vil fortsatt driftes av de lokale geografiske enhetene.

- Vi gleder oss veldig til å starte opp nettpatruljen i Trøndelag og oppfordrer folk til å følge oss. Vi vil også vise glimt fra hverdagen vår, avslutter Anita Kjønnøy.