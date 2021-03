The Buddies, Leah, Andrea og mange fler - snart braker det løs

Øyungdom

Lørdag formiddag er det klart for premiere på tvsendinga fra UKM Frøya.

Se den her på hitra-frøya.no akkurat når det passer deg selv.

En rekke ungdommer og voksne har jobbet sammen de siste ukene for å lage en koronavennlig versjon av årets UKM Frøya. Innslagene på scene og kunst har blitt filmen og er nå redigert sammen til en forestilling. Her ser du innslag fra blant andre The Buddies, Leah og Andrea.

Produksjonen er gjort i samarbeid mellom UKM Frøya, ungdommer i UKM Frøya og lokalavisa Hitra-Frøya.