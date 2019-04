En hjelper på havet fyller år

Stolt Øyværing

Jarle Langø fyller 80 år 2.april.

Jarle er bosatt i Kristiansund, og det har han vært siden sommeren 1967. Men Jarle er en ihuga Frøyværing. Han ble født på Sør-Dyrøy i 1939, som yngst i en søskenflokk på tre.

Etter at broren Arnfinn mønstret ombord på Dyrøyas stolthet Girl Jane våren 1952, måtte Jarle vente på å bli konfirmert før han fikk mønstre på Girl Jane som fisker. Det skjedde i mai 1953. De neste ti årene var Jarle var fisker på en rekke båter, inkludert den legendariske Sea Lord av Kristiansund.

Fra januar 1963 til mai 1994, tilsammen 31 år var Jarle i tjeneste for NSSR eller Redningsselskapet som det i dag heter, som maskinist og redningsmann. Han startet i 1963 med et år ombord på RS64 Oscar Nibe. Den lå for det meste i Sula. En periode etter det var han stasjonert på RS68 Bergen Kreds II. I to perioder tjenestegjorde han ombord på RS65 Katrine Moe.

I tre perioder på slutten av 60-tallet var han ombord på RS66 Skomvær II, stoltheten som Erik Bye og NRK fikk bygget etter julaften-programmene ”Vi går ombord”.

I et år var han maskinist på RS69 Hjalmar Bjørge, hvor han blant annet var stasjonert på Lerwick på Shetland.

I åtte år på 70-tallet var Jarle Langø stasjonert på RS55 Olav Østensjø jr. Mesteparten av denne tiden lå de i Træna, med unntak av noen sesonger i Lofoten. Flere somre på 60- og 70-tallet jobbet jubilanten på Redningsselskapets hovedbase i Kristiansund, med hovedvedlikehold av redningsskøytenes maskiner.

Fra 1978 til 1991 var han ombord på RS91 Knut Johan og var det for det meste stasjonert på Smøla. På somrene er han sørafor med redningsskøyta, og ligger blant annet i Stavern, Langesund, Kragerø og Haugesund. Tidlig på 90-tallet er han ombord på RS80 Amerika i Fosnavåg og avslutter sin tjeneste for Redningsselskapet på RS85 Ada Waage hjemme i Kristiansund.

Han gjennomførte fiskerfagskolen i Hemne i 1957. Froskemannsskolen i Bergen i 1968, og røykdykkerutdanning ved Tjeldsund offshore Center høsten 1988.

Etter at faren gikk bort i mai 1969, brukte Jarle de fleste frivakter og ferier ute hos sin mor på Dyrøya. Dette gjennom 27 år. Etter at moren Ingrid Langø døde i november 1996, sluttet likevel ikke Jarle å besøke Dyrøya. Det var her han hadde sine røtter, sine mange kamerater og sin familie. Det er på Dyrøya han trives aller best.

Jarle er snill og omtenksom. Har alltid vært flink til å ringe og besøke familie og venner. Jarle er en god venn. Han kjenner mange, og mange kjenner Jarle. Og spør du, sier alle at han er en grepa kar. Han er med i Kyas venner, et sted hvor hans far tilbragte mesteparten av livet. Fortsatt slår han bakkene rundt barndomshjemmet hver juni, og passer på at huset ved Karivågen blir vedlikeholdt for kommende generasjoner. Jarle og konen Anne har fire barn og elleve barnebarn. Nå er Jarle og Anne også blitt oldeforeldre.

Familie og venner gratulerer jubilanten med dagen.