Klokken 2355 sent fredag kveld ble det meldt om en beruset båtfører som hadde lagt til sjøs med to passasjerer på Hitra, ved Knarrlagsundet. Meldingen gikk ut på at samtlige skulle være påvirket. Patruljen fikk stanset de tre på land, da satt samme tre personer på en ATV. Det blir tatt blodprøve av føreren av ATV'en. Det skriver politiet i Trøndelag på Twitter.