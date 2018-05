30 år med kulturskole skal feires på ulike vis

Kultur

Etter ett og et halvt år med øving skal de 12 ungdommene i kulturskolens teatergruppe ”Blanke ark” førstkommende lørdag fremføre teaterstykket ”Å telle til null”.

Stykket er skrevet av Frøyas egen Kristofer Blindheim Grønskag, Norges mest spilte dramatiker for tiden.

- Som regel går det i spel, musikaler, revy og barneteater. Dette blir en unik mulighet til å oppleve en av Kristofers oppsetninger på Frøya, sier virksomhetsleder for kulturskolen, Toril Antonsen Aae og tilføyer at "Å telle til null" blir kulturskolens største teaterproduksjon noensinne.

Et krevende stykke

Dramapedagog, Carina Tønder Tøften, legger til at "Å telle til null” er et krevende stykke.

- Det er et stort manus på et par og nitti sider som elev-gruppa har satt seg inn i.

Tematikken er ungdom og det lykketyranniet som omgir dem og andre gjenkjennbare ungdomstema.

Stykket har tidligere blitt oppført av rutinerte ensemble og teatergrupper, og det setter litt ekstra press på elevene. Med andre ord - de har ikke gjort det enkelt.

- Men tidligere har det stort sett gått i barneteaterforestillinger, og nå har de utfordret seg selv på det å vise ulike følelser. De er kjempedyktige. Vi håper på fullsatt storsal og at øyværingene kjenner sin besøkelsestid på lørdag.

Tidligere i år var var Kristofer nominert til Ibsenprisen for stykket "Å telle til null".

- Det sier noe om kvaliteten på Kristofer som dramatiker og det er ekstra stas å sette opp et teaterstykke med lokal forankring. Dette er første gang at et av Kristofers stykker spilles på Frøya, sier Tønder Tøften og legger til at de har hatt dialog med dramatikeren underveis i prosessen.

En smeltedigel

13.juni er det dags for den store forestillingen ”Flere Farger Frøya”.

Gjennom hele skoleåret har kulturskolen, og spesielt Sistranda skole og Rabben barnehage jobbet med prosjektet på ulike måter, forklarer Antonsen Aae.

Konseptet baserer seg på at musikk er den beste måten å integrere folk på. Gjennom forestillingen skal barn som kommer fra mange ulike kulturer gi hverandre kulturelle gaver. Vise andre dans, musikk, minner og klappeleker fra det landet de er født i eller føler en tilhørighet til, og synes det er moro å dele med andre.

Det blir noe annet enn en vanlig konsert, legger enhetsleder Toril til.

- Et nummer kan for eksempel bestå av tre-fire sanger med mange forskjellige uttrykk og noen elever bidrar også med instrumentale innslag. Fra Norge blir det folkemusikk og rim og regler som før i tiden ble tatt i bruk på Frøya.

Det deltar også profesjonelle musikere i Flere Farger Frøya. I tillegg til lærere fra kulturskolen er Frode Fjellheim og Snorre Bjerk med samisk bakgrunn leid inn til prosjektet.

- Gjør det til vårt

Flere farger arrangeres også i Hemne, men dette blir en forestilling ganske ulik deres.

- For vår del har vi ikke så mange afrikanske barn på Frøya. Vi har helt andre land representert, blant annet mange fra Litauen og det gjør at vårt kulturelle utgangspunkt også blir ganske annerledes.

Forestillingen er hovedproduktet, men visuelle kunstelever skal bidra med illustrasjoner. Bidra skal også dramalek-elevene og korpset.

Alle barn er ressurser i Flere Farger Frøya. Selv om de ikke kan norsk spiller det veldig liten rolle, sier Antonsen Aae.

- Flere Farger er med på å åpne øynene for hverandre på en ny måte. Tanken bak er inkludering og folkehelse, og vi synes det er flott å kunne ha et slik kulturprosjekt på Frøya.

Mellom disse to større forestillingene blir det en danseoppsetning tirsdag den 15.mai, når de yngste danseelevene ved kulturskolen skal fremføre "Gruffalo".