Kultur

Søndag inviterer Strand Seniorbrass til "Afro-brazz"-konsert i Fillan grendahus. Med seg har de Helge Førde, kjent fra Brazz Brothers.

- Brazz Broothers har jo vært flere ganger i Afrika og lært seg afrikansk musikk-kultur. Helge Førde har vært med oss siden vi startet å øve på dette i januar, og det er også han som skal dirigere oss under konserten. Det spesielle er jo at de spiller uten noter. Det har vært et arti prosjekt for oss, der vi har øvd på å frigjøre oss fra notene. Men når vi nå har konserten, blir det bare delvis uten noter, forteller Roger Lund.

Korpset vil framføre musikk fra det østlige- og sørlige Afrika, og det blir andre rytmer enn hva man i Norge forbinder med korpsmusikk.

- Folk kan forvente seg utradisjonell musikk og rytmer - og litt sang. Det er ganske ambisiøst, og veldig artig, sier Roger Lund i Strand Seniorbrass.