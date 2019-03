Skal nå de nye frøyværingene

Kultur

- Det begynner å nærme seg, og vi sier oss fornøyde med påmeldingen. Vi regner med at det vil bli cirka 100 deltakere. Det er fint at vi får en blanding med nye og gamle frøyværinger, da dette er et vertskapsarrangement, sier Toril Pettersen i Frøya Næringsforum.

"Ny T Frøya" er et nytt arrangement som går av stabelen på Sofabaren på Hotell Frøya førstkommende onsdags kveld. Målgruppen er folk som er nye på Frøya, og formålet er å vise fram hva som finnes av tilbud for å ha et innholdsrikt liv på øya. Bedrifter på Frøya trenger å rekruttere folk, og å beholde dem, og her skal mulighetene for blant annet en meningsfull fritid presenteres. På "Ny T Frøya" vil de møte folk som kjenner lokalsamfunnet.

- Det blir hele 10 innledere, med blant andre konsernsjef Olav Andreas Ervik i Salmar, ordfører Berit Flåmo, og representanter fra ulike organisasjoner som blant andre motorsportklubben, turlaget og sportsdykkerklubben, forteller Toril Pettersen.

Åge Steen Nilsen skal stå for det musikalske. Han kommer til Frøya med et Queen-potpurri.