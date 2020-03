- Han har lyst til å få seg dame. Men det får han ikke

Kultur

De 21 elevene i 7. klasse på Sistranda er i full øving. Om to dager skal de holde årets forestilling. Det er en lang tradisjon at elevene som går siste året i barneskolen på Sistranda øver inn et skuespill. I år har de valgt Robin Hood, men da i den trønderske varianten. "Rai Rai Sherwoodskogen" har gått på Trøndelag teater med stor suksess. Her mikses den klassiske fortellingen med låter fra trønderrocken. Til oppsetningen i kulturhuset er det gjort enda mer lokal tilpassing, med en handling lagt til Hammarvatnet.