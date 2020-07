Navn på alle festivaldeltakere skal registreres

Kultur

Da lokalavisa onsdag fortalte om hvordan navneregistrering er påkrevd ved kjøp av billetter til Frøyafestivalen, skapte det flere reaksjoner fra folk som hadde kjøpt billetter på normalt vis, uten å registrere hvem som skal benytte billettene.

Frøyafestivalen beklager dette, og viser til at det har vært en glipp hos Ticketmaster.

- Det har dessverre skjedd en glipp hos Ticketmaster ved bestilling til konserten torsdag 30.07 med Violet Road. Her ble det ikke spurt om navn på de det ble bestilt for. Dette beklager Ticketmaster og det beklager vi. Ticketmaster har tilbudt seg å sende SMS til alle bestillere, der de også får mulighet til å svare med navn på de som skal ha billettene, forteller festivalsjefHallbjørn Stenhaug.

Kjøp av billetter til Frøyafestivalen 2020 skjer kun via nett hos Ticketmaster. Grunnet smittevernbestemmelse påbys arrangør å ha sikker identitet på alle som befinner seg på konsertene. Derfor spør Ticketmaster om ditt navn som bestiller og navnet på de du bestiller for.

- Vi får da en liste med en rubrikk for bestiller og en rubrikk for hvem det bestilles for. Ved inngang sjekker vi da den enkeltes identitet opp mot navnet på listene. For de som har sponsede billetter fra sin arbeidsgiver, mottar vi en navneliste fra arbeidsgiveren som den enkelte blir kontrollert opp mot. Vi er pålagt å oppbevare listene i 14 dager. Som en ekstra trygghet for de som har bestilt og for de det er bestilt for, så foretar vi manuell kontroll av listene når vi får dem fra Ticketmaster. Da kan vi eventuell kontakte kjøpere ved tvilstilfeller. Og de som kontrollerer ved inngang vil i de fleste tilfeller kjenne publikum. Vi beklager igjen den forvirringen som har oppstått og skal gjøre vårt beste slik at alle blir tilfredse. Velkommen til flotte konserter, sier Hallbjørn Stenhaug i Frøyafestivalen.