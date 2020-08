Kultur

Når blandakoret Havdur starter opp med øvinger i Klubben grendahus tirsdag 18. august, er det etter en uvanlig lang pause. Da konora-alarmen gikk i mars, ble det stopp både på øving og planlagte konserter. En liten periode i vår ble det forsøkt noen øvinger uten at så mange møtte opp, og en mini-utgave av koret har holdt to konserter. Nå satser korlederen på en skikkelig restart for koret.