Drar igang modig prosjekt

Kultur

I løpet av oktober og november får barn og unge mellom 9 og 14 muligheten til å være med på kor-prosjektet Modig. Etter fem øvelser blir det konsert i Frøya kulturhus..

Det er Frøya menighet som står bak prosjektet, og de har hyret inn Elisabeth Antonsen Dyrø som dirigent.

- Det er et lavterskel-tilbud gjennom at det er tidsbegrensa. Her kan de som vil prøve seg litt på å synge være med, sier Elisabeth.

- Vi hadde et lignende prosjekt i fjor høst, også. Da deltok 18-20 unge, forteller Anne Grete Øydna, som er organist.

Øvingene vil bli hver mandag på kulturhuset fram mot konserten torsdag 12. november.

Det er Marthe Valles sang Modig som har gitt navn til prosjektet. Og den er da også en av sangene som skal øves inn og framføres på konserten.

- Det blir mange kule sanger som skal øves inn. Og det blir muligheter til å være modig, og kanskje synge solo, sier Brit Vie.

- Det er plukket sanger som handler om medmenneskelighet. Her kan man finne noen gode setninger å ta med seg videre i livet, sier Anne Grete.

Det er opprettet en egen facebookgruppe for Modig, hvor det er mulig å melde seg på. Ellers kan man kontakte Brit Vie, som er prosjektleder. Påmeldingsfristen er 8. oktober.