Klare for 40 timers tur og årets opplevelse

- Om jeg er sjøsterk? Det finner jeg vel ut nå, sier Torgrim Nordhammer fra Hammarvika.

- Jeg vet jeg er sjøsterk, sier klassekameraten Stian Foss Helsø fra Kvenværet.

De er to av seks naturbruk-elever som skal være med "Fru Inger" hele veien opp til Lofoten, og der ta kvota på 30 tonn torsk. Ingen av de seks har deltatt på lofotfisket tidligere, men de fleste av dem har allerede bestemt seg for at det er fiskere de vil bli.

Etter ei ukes vinterferie har elevene møtt opp på Siholmen mandag klokka åtte. En time seinere har de kastet loss.

- Jeg gleder med både til turen og til det å være der oppe, sier Torgrim, som forteller at han hadde tenkt på fiskeryrket før han startet videregående, og at han har blitt mer bestemt etter å ha gått over et halvår på naturbruklinja.

Lærer Arild Holmen har tro på at det skal bli en fin tur oppover.

- I fjor var vi litt uheldige, og fikk en storm oppe på helgelandskysten. Vi håper å slippe unna det i år, sier han.

"Fru Inger" skal drive fisket fra Henningsvær, og kan de gå strake veien, er det en 40 timers tur. En like stor gruppe elever tar hurtigruta nordover, og til sammen skal 14-15 elever få prøve seg på skreifiske.

En gruppe andreårselever og rektor Espen Arntsberg har kommet nedom kaia for å ønske skårungene god tur.

- Dette er en av årets begivenheter. Og det ser ut som de får fint vær oppover, sier Espen Arntsberg.

