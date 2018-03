Hitrarosa er flyttefot, men særlig langt skal de ikke. Her forklarer de hvorfor

Nyheter

Hitrarosa er flyttefot, men særlig langt skal de ikke.

- Vi flytter litt på oss og utvider når vi nå har overtatt lokalet etter Mix-kiosken på Hitratorget, forteller daglig leder Anne Nøren.

De har valgt å flytte blomsterbutikken vis-à-vis sitt tidligere lokale av flere grunner, forklarer Nøren videre.

- Først og fremst har vi valgt å gjøre dette fordi vi har hatt behov for en større arbeidsområde. Vi har også startet et samarbeid med begravelsesbyrået på Frøya om blomsterleveringer til begravelser på Frøya og Hitra, og fra det nye lokalet kan vi enklere betjene kundene på blomstene vi har stående utendørs.

Større arbeidsplass og utvalg

Det er hektisk byggeaktivitet inne i det nye lokalet, mens utenfor den presenningdekte åpningen går det spente øyværinger forbi.

- Vi tror nok kundene vil få seg en overraskelse når vi åpner, smiler Anne, butikkmedarbeider Stina Eide og blomsterdekoratør Ragnhild Yttereng Tjugen og sier dette vil bli et løft for butikken og Hitratorget.

Det nye lokalet blir lyst og åpent og vender ut mot Hitra bibliotek og Gutta på torget. Damene forteller også at de kommer til å ha et godt og noe større utvalg blomster, krukker og interiør enn tidligere.

- I tillegg til større arbeidsplass har vi også investert i et nytt kjølerom for blomster og et eget samtalerom for å ta i mot kunder.

Mandag 5. mars er butikken helt stengt, men ellers skal de forsøke å ha åpent i hele byggeprosessen, forklarer damene.

- Fredag 16. mars blir det offisiell åpning av nye Hitrarosa, forteller Anne, Ragnhild og Stina og legger til at de håper på stor påsketrafikk i sitt nye og freshe butikklokale.