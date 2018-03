Budet på Charlotte høynet igjen. Noen høyere?

Nyheter

Kreftforeningen og lokalavisa Hitra-Frøya auksjonerer bort en lunsjkonsert med artisten Charlotte Audestad fra Ulvøya i anledning årets Krafttak mot kreft-aksjon.

Charlotte sier hun takket ja til å stille på en lunsjkonsert i øyregionen eller i Trondheim fordi det er kreativ og artig måte for å skaffe til veier penger til et godt formål. Pengene skal i sin helhet gå til Hitrarussens innsamlingsaksjon, ønsker Charlotte.

Torsdag kveld kom det første budet.

Lørdag formiddag er hittil høyeste bud 6.000 kroner.

Noen høyere?

GI DITT BUD HER eller send en epost til post@hitra-froya.no

- Det er jo ikke alle forunt å bli auksjonert bort! Og umulig å ikke si ja når pengene går til inntekt for en så viktig sak som både berører og engasjerer.

Enestående engasjement

Charlotte, som ikke bor på Hitra selv lenger, forteller at hun følger med og er imponert over ungdommene her ute og summene de har fått inn i «Krafttak mot kreft» de siste årene.

- Hitra- og Frøya-russen er jo enestående i Norge med sitt engasjement, og det er utrolig flott å se.

Hun legger til at alle dessverre er berørt av kreft på en eller annen måte.

- Jeg har selv opplevd å miste flere i nære relasjoner. Vildes Wedø Jektviks historie i 2015 gikk kraftig inn på meg. Jeg leste bloggen hennes - lo og gråt. Jeg fikk spille for henne da hun lå på sykehuset. Utvilsomt den fineste spillejobben jeg har hatt. En aktiv, livsglad jente som ble revet bort så altfor tidlig. Det er en ubarmhjertig sykdom som kan ramme alle, og derfor er det så viktig å støtte opp om aksjonen, slik at det kan forskes og at flere kan bli friske.

"En sum som kjennes på lommeboka"

Charlotte tør ikke tippe hvor høy sum som kan komme inn i løpet av auksjonen.

- Men jeg håper det er en sum som "kjennes på lommeboka" og som gjenspeiler varmen, givergleden og engasjementet for Krafttak mot kreft.

Auksjonen starter torsdag 8.mars og varer til mandag 12 mars klokka 09.00. Lokalavisa Hitra-Frøya administerer budgivningen via sin Facebook side.

GI DITT BUD HER

Det er også mulig å gi bud via lokalavisas e-postadresse: post@hitra-froya.no. Merk eposten "Lunsjkonsert".

Tidspunkt for konserten avtales nærmere mellom Charlotte Audestad og høyeste budgiver.