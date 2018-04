I denne aksjonen får du 100 kr. for hver søppelsekk du fyller

Nyheter

Få med deg skolen, laget eller foreningen din på ryddeaksjon i nærområdet, og motta 100 kroner i støtte fra banken for hver sekk dere fyller.

I øyregionen er denne aksjonen et samarbeid mellom Sparebank1, Eiendomsmegler1, Hamos, Fylkesmannen og lokalavisa Hitra-Frøya.

- Plast er på vei til å bli en av våre største miljøutfordringer. Vi har veldig lyst til å få til en skikkelig dugnad for å samle sammen plast på Hitra og Frøya, både i grender, lang veier, i fjæra og langs strandsonen. Vi har satt av midler til dette formålet, noe vi kan gjøre igjennom å være en lokal sparebank. Vi håper at så mye søppel som mulig blir samlet og at mange hiver seg seg på denne dugnaden. Vi har satt av midler til denne aksjonen og om vi skulle sprenge grenser på hvor mye vi må utbetale igjennom aksjonen er det bare gøy. Det er isåfall da vi virkelig lykkes med dugnaden og et bidrag for å hindre den store plast utfordringen, dette gir ekstra hjertebank for oss i lokalbanken å kunne bidra på flere områder i lokalsamfunnet, forteller Anders Gåsø banksjef i Sparebank1 SMN Hitra og Frøya til lokalavisa.



I hele Midt-Norge oppfordrer banken til storstilt ryddeaksjon. Ryddeaksjonen er dugnadsbasert arbeid hvor flere går sammen om å rydde et naturområde fri for søppel som ingen eier.

- Kampen mot plast og marin forsøpling er et stort globalt problem, som må løses lokalt. Derfor inviterer vi hele Midt-Norge med på plastdugnad. Plasten har et hav av tid. Det har ikke vi, opplyser Sparebank 1 SMN.

Kampen mot plast

SpareBank 1 SMN gir hvert år deler av sitt overskudd på gode, allmennyttige formål innen idrett, kultur og samfunns- og næringsutvikling. Deler av årets gavepenger er satt av til kampen mot plast.

- Ved at hver enkelt av oss bidrar til å rydde søppel i naturen og øker vår bevissthet rundt hvordan vi kan leve mer bærekraftig, bidrar vi til et felles løft for å møte og bekjempe våre felles klima -og miljøutfordringer.

Ryddeaksjonen gjelder for skoler, lag og frivillige organsisasjoner i Midt-Norge. Aksjonen gjennomføres i uke 18 og 19, fra 30. april til 13. mai 2018. Det gis ikke anledning til å levere inn avfall som tilhører privatpersoner eller bedrifter.

Hvordan delta

For å delta må man først melde seg på dugnaden, dette kan gjøres digitalt via Sparebank1 SMNs hjemmeside eller via denne linken. Deretter vil banken ta kontakt for å gjøre en nærmere avtale om praktisk gjennomføring der man bor. Det skal benyttes avfallssekker som vil deles ut i forkant av aksjonen. Avfallet må leveres til innsamlingssteder ved utvalgte bankkontor. Dette får man mer informasjon om ved påmelding.

Det er ingen øvre grense for hvor mye organisasjonen kan tjene på aksjonen. Støtten utbetales i etterkant av aksjonen til lagets/skolens kontonummer.

Instagram-konkurrranse gjennom lokalavisa

Det gjennomføres i tillegg en instagramkonkurrranse hvor beste bilde/video merket med #hfplast blir premiert. Det trekkes også en sekk pr. container som får en overraskelse.

- Vi vet at havet er forsøpla og med tanke på at regionen vår ligger ved kysten så føler vi at vi har et særskilt ansvar. Kan vi være med å bidra til et renere miljø så gjør vi gjerne det, sier daglig leder Stein Olav Sivertsen på vegne av lokalavisa som kommer til å markedsføre og skrive mer om aksjonen i tiden som kommer.

Oppfordringen fra ryddeaksjonen er klar: Bli med i kampen mot plast og bli med å rydd til 17. mai!