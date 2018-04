Nyheter

Frida Schønningsen

Alder: 16 år

Bor: Sistranda

Skole: Guri Kunna avd. Frøya

Hobby: Fotball

Forbilde: Mine søstre

Kjæreste: nei

Mest bruke app: Snapchat

(favoritt) Artist: Post Malone

(favoritt) Film: The Notebook

(favoritt) Mat: Pizza

1. Hva holder du på med denne uka?

- Denne uka holder jeg på med skoleoppgaver som innebære lakselus og et garn som jeg skal sy.

2. Hvordan vil du beskrive deg selv?

- Jeg vil beskrive meg selv som en person som tørr å ta sjanser og utfordringer, i tillegg til at jeg er litt gal og tar ikke alt så seriøst. Av og til er jeg den personen som tar lederrollen fordi jeg liker å ha kontroll på tingene.

3. Hva ville du gjøre om du fikk være ordfører for en dag?

- Jeg ville ha tatt meg en fri dag, fordi politikk er ikke noe for meg. Er bare diskusjoner og krangling, og jeg mener jeg har veldig mye rett i det jeg sier, så det ville ikke ha fungert for meg å være ordfører.

4. Hva er høydepunktet i hverdagen?

Det er alltid en ny dag i hverdagen, en ny dag som aldri er lik og det er det som er høydepunktet.

5. Hva i lokalmiljøet er du fornøyd med?

Sjøen og naturen vi har her på øyregionen.

6. Hvilke tre ting ville du tatt med deg til en øde øy?

- Hadde bare trengt en ting, som er en båt. Dette er for å kjøre fortest mulig hjem igjen.

7. Hvilket band eller artist vil du ha hit til øyregionen?

- Kygo eller Alan Walker

8. Hva gjør deg glad i hverdagen?

- Hyggelige mennesker gjør meg glad.

9. Hva er det som gjør mamma og pappa irriterte på deg?

- Ingenting. Av mine søsken så er jeg favoritten i familien.

10. Hva kjennetegner din beste venn?

- En som bryr seg om meg, støtter meg og tenker veldig likt som meg. Skulle nesten tro at vi er samme person, men en av oss er litt mer crazy enn den andre.

11. Hva bruker du pengene dine på?

- For det meste av pengene mine gå til mat og klær.

12. Den siste du ga en klem til?

- Ingeborg Wahl etter Hamilton forestillingen, både hun og resten av skuespillere var helt rå!

13. Hva spiser du til frokost?

- Spiser nesten aldri frokost.

14. Hvilken sang hører du mest på for tida?

- Er egentlig ganske lei de gamle sangene som spilles om ganske ofte. Så nå er det mest nye hits det går i.

15. Hva er det beste som har skjedd i livet ditt?

- Vanskelig å si, har skjedd mye bra i livet mitt frem til nå. Men alle vennene mine og familien min er vel det beste som har skjedd.

16. Hvilken egenskap er du mest fornøyd med hos deg selv?

- At jeg ikke er en som gir opp så lett.

17. Hva gjør du sammen med vennene dine?

- Vi gjør stort sett alt egentlig.

18. Hva gjør du i friminuttene?

- Ikke så mye, bare slappe av før neste time starter.

19. Er ungdommen i dag bortskjemte?

- Jeg vil ikke si at alle er det, fordi noen av ungdommer jobber utrolig masse og tjener egne inntekt. Men det finnes nok noen som er bortskjemte, ja.

20. Hva er det viktigste i livet ditt?

- Det er veldig viktig for meg at jeg har latter og humor rundt meg, for ellers så blir det bare grått og trist.

21. Hva bekymrer deg mest for tida?

- Hva jeg skal gjøre videre etter skole bekymrer seg litt.

22. Hva gjør du om ti år?

- Om ti år vil jeg reise mye rundt verden.

23. Hva tror du blir beste med å bli voksen?

- Jeg vet egentlig ikke, tenker det blir som det blir.

24. Send en hilsen til...:

-Jeg sender en hilsen til de bak 10%-fraværsgrensen regelen som gjør det vanskelig for oss ungdommer på skolen. Husk at når vi blir voksen og skal ta over for dere så blir det ikke noe mercy.